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Bolu Mudurnu'da Hacet Bayramı etkinlikleri başlıyor

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Hacet Bayramı etkinlikleri, 26 Mayıs-15 Ağustos tarihlerinde 19 köyde gerçekleştirilecek. Köy muhtarlıkları ve dernekler tarafından organize edilen etkinliklerin ilki, 26 Mayıs'ta Avdullar köyünde düzenlenecek. Etkinliklere katılan vatandaşlar, köy sakinlerinin hazırladığı etli pilavın tadına bakma fırsatı bulacak. Güreş müsabakalarının da yer aldığı Hacet Bayramı etkinlikleri, 26 Mayıs-15 Ağustos tarihlerinde 19 köyde gerçekleştirilecek.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Hacet Bayramı etkinlikleri, 26 Mayıs-15 Ağustos tarihlerinde 19 köyde gerçekleştirilecek.

Köy muhtarlıkları ve dernekler tarafından organize edilen etkinliklerin ilki, 26 Mayıs'ta Avdullar köyünde düzenlenecek.

Etkinliklere katılan vatandaşlar, köy sakinlerinin hazırladığı etli pilavın tadına bakma fırsatı bulacak.

Güreş müsabakalarının da yer aldığı Hacet Bayramı etkinlikleri, 26 Mayıs-15 Ağustos tarihlerinde 19 köyde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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