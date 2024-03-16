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Bolu Mudurnu'da Apartman Baca Yangını Söndürüldü

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaygana Mahallesi Mezbahane Sokak'taki dört katlı apartmanda baca yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangın büyümeden söndürdü. Yangında dumandan etkilenen karı koca, ambulansta tedavi edildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaygana Mahallesi Mezbahane Sokak'taki dört katlı apartmanda baca yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangın büyümeden söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen karı koca, ambulansta tedavi edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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