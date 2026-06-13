Haberler

Bolu Kitap Fuarı kapılarını açtı

Bolu Kitap Fuarı kapılarını açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Valiliği koordinesinde 9 gün sürecek Bolu Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali, Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle açıldı. Vali Abdulaziz Aydın, medeniyetlerin fikir ve sanatla inşa edildiğini vurguladı. Fuarda söyleşiler, imza günleri ve kültürel etkinlikler yer alacak; 21 Haziran'da sona erecek.

Bolu Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali başladı.

Bolu Valiliği koordinesinde 9 gün sürecek etkinlik için Kent Meydanı'nda kitapların satış ve tanıtımları için alan kuruldu.

Burada düzenlenen törende konuşan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, medeniyetlerin yalnızca taşla, toprakla, şehirlerle değil, fikirlerle, irfanla, kelamla ve insanın ruhuna işleyen sanatla inşa edildiğini söyledi.

Kitabın ise asırlardan süzülüp gelen hikmetin, tecrübenin ve insanlığın ortak hafızasının en kıymetli hazinesi olduğunu ifade eden Aydın, köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve ilim irfan geleneği ile Anadolu'nun müstesna şehirlerinden biri olan Bolu'da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Aydın'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Öğretmenlerince fuara getirilen Sakarya Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Nisa Nur Kutucularoğlu, kitap okumayı çok sevdiğini söyledi.

Elfin Toprak da herkese kitap okumayı tavsiye etti.

Abdullah Berat ise kitap fuarı açıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarımızla burayı gezerek kitaplara bakacağız. Daha önce hiç kitap fuarına gitmemiştim. Burada çeşit çeşit kitaplar göreceğiz." diye konuştu.

Fuarın açılışına CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Sayıştay Başsavcısı İsmail Altıntaş, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İdare Mahkemesi Başkanı Emrah Işık, daire amirleri ve kitapseverler katıldı.

Söyleşiler, imza günleri ve çeşitli kültürel etkinliklerin düzenleneceği fuar, 21 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Zafer Göder
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi

Görüntü Ankara'dan! Her şey dakikalar içerisinde oldu

Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir

Beklenen açıklama geldi! ABD ve İran arasındaki savaş bitiyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Yavaş ile Dervişoğlu arasında güldüren diyalog: Bizi iyice yaşlı yaptın

Dervişoğlu'nun ısrarına Yavaş'tan esprili yanıt
Erzurum'da acılı piknik: Köprüde barfiks çekerken dereye düşen genç hayatını kaybetti

Barfiks denemesi ölümle bitti
TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı
Husumetlisine sokak ortasında pusu kurup kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Sebebi incir çekirdeğini doldurmaz

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi