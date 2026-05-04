Bolu-Kıbrıscık kara yolunda devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşım aksadı
Bolu'da etkisini sürdüren kar yağışının ardından devrilen ağaçlar, Bolu-Kıbrıscık kara yolunda ulaşımı aksattı.
Yoğun yağış sonrası Bolu-Kıbrıscık kara yolunda karın ağırlığını taşıyamayan çam ağaçlarından bazılarının devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı.
Güzergahı kullanan sürücüler yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yolu ulaşıma açtı.
Ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz