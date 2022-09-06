Traktörden düşen tüfeğin ateş alması sonucu bir çiftçi yaralandı
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Ambulans ile yaralının hastane gelmesi
Yaralının acile girmesi
Aile yakınlarının acil kapısının önünde beklemesi
Hastanın tekrar ambulansa bindirilerek İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki
Ambulansın hastane önünden ayrılışı Bolu'da bir çiftçi traktörden düşen tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı
BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ot biçerken traktöründen düşen av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan çiftçi hastaneye kaldırıldı.
Gürçam köyünde traktörüyle ot biçen Ş.Ş'nin yanındaki av tüfeği yere düşerek bir anda ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmalarla göğsünden yaralanan Ş.Ş, yakınları tarafından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
İlk müdahalenin ardından ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ş.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.