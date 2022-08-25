Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu gündem: Mudurnu'da sağanak etkili oldu

Güncel Haberler

Bolu gündem: Mudurnu'da sağanak etkili oldu

Bolu haberleri... Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan sağanaktan korunmak için vatandaşlar çatıların altına sığındı.

Yol kenarlarındaki su birikintileri ise sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı.

Mudurnu Belediyesi ekipleri, kent merkezinde rögarların tıkanmaması için çalışma yürüttü.

Kent merkezinde sağanak aralıklarla etkili oluyor.

Kaynak: AA / İlhami Çetin - Güncel

Mudurnu Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title