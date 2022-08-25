Bolu gündem: Mudurnu'da sağanak etkili oldu
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Bolu haberleri... Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde etkili olan sağanaktan korunmak için vatandaşlar çatıların altına sığındı.
Yol kenarlarındaki su birikintileri ise sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı.
Mudurnu Belediyesi ekipleri, kent merkezinde rögarların tıkanmaması için çalışma yürüttü.
Kent merkezinde sağanak aralıklarla etkili oluyor.
Kaynak: AA / İlhami Çetin - Güncel