Bolu gündem: Mudurnu'da kamyonetin çarpmasıyla devrilen traktörün sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Bolu bölgesinden gelen habere göre Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. Mudurnu yönünde seyreden Gökhan K. idaresindeki 14 BM 502 plakalı kamyonet, Dibekhanı yol ayrımında Sebahattin Y'nin kullandığı 54 F 1341 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / İlhami Çetin Mudurnu Bolu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bolu gündem: Mudurnu'da kamyonetin çarpmasıyla devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.