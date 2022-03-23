Bolu'dan kısa kısa

FATİH, İSTANBUL (AA) - Mudurnu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Fatih Cengiz seçildi.

İlçede yapılan genel kurulda konuşma yapan mevcut başkan Necati Yaşlı, 20 yıldır bu görevi yürüttüğünü, yerini gençlere bırakmak istediğini söyledi.

Oda üyesi 215 kişinin katıldığı genel kurulda Fatih Cengiz ile Mustafa Uslu aday oldu.

Yapılan seçimde 136 oy alan Fatih Cengiz başkan seçildi.

Göynük'te Orman Haftası etkinlikleri

Göynük Orman İşletme Şefliği tarafından Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

Gazi Süleymanpaşa Bulvarı'nda açılan sergide ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili fotoğrafların yanı sıra öğrencilerin orman sevgisini anlattığı resimler yer alıyor.

Ayrıca "Orman" temalı resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödül verildi.