Bolu'daki Yedigöller'de sonbahar renkleri sisle buluştu, bölge dronla görüntülendi

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BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanırken, sisle birleşen manzara dronla görüntülendi.

Yedigöller Milli Parkı'nı çevreleyen ormanlarda, sonbaharın gelişiyle renk değişimi yaşandı. 7 ayrı gölün çevresindeki ağaçlar sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına bürünürken, dökülen yapraklar manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Ortaya çıkan sonbahar manzarası sisle birleşirken, bölge dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı