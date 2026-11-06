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Bolu'daki Yedigöller'de sonbahar renkleri sisle buluştu, bölge dronla görüntülendi

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Bolu'daki Yedigöller'de sonbahar renkleri sisle buluştu, bölge dronla görüntülendi
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Bolu'nun Yedigöller Milli Parkı'nda sonbaharın gelişiyle ağaçlar sarı, yeşil ve kahverengi tonlara büründü. 7 gölün çevresindeki renk değişimi sisle birleşince ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.

BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanırken, sisle birleşen manzara dronla görüntülendi.

Yedigöller Milli Parkı'nı çevreleyen ormanlarda, sonbaharın gelişiyle renk değişimi yaşandı. 7 ayrı gölün çevresindeki ağaçlar sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına bürünürken, dökülen yapraklar manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Ortaya çıkan sonbahar manzarası sisle birleşirken, bölge dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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