Haberler

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kaza ulaşımı aksattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde arızalanan bir tır nedeniyle 2 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralanan olmazken, ulaşım bir süre aksadı.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde 2 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde arızalanan bir tır sağ şeritte kaldı. Bu sırada bölgede seyreden 2 yolcu otobüsü ile 1 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, ulaşımda aksama yaşandı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
Fenerbahçe başkanı kim olacak? Oylar sayılıyor, işte ilk sonuçlar

Oylar sayılıyor! İşte ilk sonuçlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya

Aziz Yıldırım'dan olay tepki: Rezalet ya!
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti

Tüm stadyum aynı sesle inledi! İşte tribünlerde daha ağır basan aday
Feyenoord Robin van Persie'yi kovdu

Aldığı haberle yıkıldı!

Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: 'Partiyi bize verin” teklifi

Kulisleri sallayan iddia! Özel'in teklif yaptığı parti ortaya çıktı
Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli

"Karakter çok önemli" dediler, kapının önüne koydular
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Sunucuya kızan Trump hakaretler yağdırıp canlı yayını terk etti: Ya ahlaksızsın ya aptal

Soruyu beğenmeyince çileden çıktı: Sunucuya hakaretler yağdırdı