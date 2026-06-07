Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kaza ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde arızalanan bir tır nedeniyle 2 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralanan olmazken, ulaşım bir süre aksadı.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde 2 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı.
Otoyolun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde arızalanan bir tır sağ şeritte kaldı. Bu sırada bölgede seyreden 2 yolcu otobüsü ile 1 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, ulaşımda aksama yaşandı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz