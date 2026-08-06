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Bolu Dağı Tüneli'nde Tır Yangını

Bolu Dağı Tüneli'nde Tır Yangını
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden yüklediği mobilyaları Ermenistan'a götüren Ünal K. yönetimindeki DE-001-HA plakalı çift dorseli tırın dorsesinde, Bolu Dağı Tüneli'nden geçtiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduktan sonra aracı tünel çıkışındaki Karayolları Tünel İşletme Şefliği alanına çekti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları Tünel İşletme Şefliği ile Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin çekici kısmına ve ikinci dorsesine sıçramasını önleyerek yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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