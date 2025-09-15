Bolu Dağı Tüneli'nde Tır Yangını Söndürüldü

Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde mobilya yüklü bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, motor kısmında başladı ve tırda hasara yol açtı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Gürcistan uyruklu I.K. idaresindeki OL-895-LL plakalı mobilya yüklü tırın motor kısmında Bolu Dağı Tüneli yakında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırda çıkan yangını büyümeden söndürdü. Tırda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
