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Bolu Dağı Tüneli girişinde otomobil yandı

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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli girişinde motor kısmından alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ANADOLU Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde motor kısmından alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Otomobil sürücüsü aracını emniyet şeridine çekerken Bolu Dağı Tünel Kontrol Merkezindeki kameralardan yangının görülmesinin ardından olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobili saran alevler itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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