Haberler

Bolu Dağı Tünelinde oto kurtarıcı yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Dağı Tüneli içerisinde motor kısmından alev alan oto kurtarıcı, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası araçta büyük hasar meydana geldi.

BOLU Dağı Tünelinin içerisinde motor kısmından alev alan oto kurtarıcı itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli içerisinde meydana geldi. 81 AFG 292 plakalı oto kurtarıcı, üzerinde araç taşıdığı sırada motor kısmından tutuştu. Oto kurtarıcıdan çıkan dumanların Tünel Kontrol Merkezindeki kameralardan tespit edilmesiyle olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekibin müdahalesinin ardından alev alan oto kurtarıcı kısa sürede söndürülürken araçta büyük hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz

Trump, İran'a direkt tarih verip tehdit etti: Süreleri doluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu kendisine ve ailesine hakaret edenler için harekete geçti

O isimleri tek tek tespit ettirdi: Başları büyük belada

Emlakçıya 'Merhaba' yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu: Siz nasıl esnafsınız?

Emlakçıya "Merhaba" yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip
Bir oturuşta 15 tane İzmir bomba yedi, bana mısın demedi

15 taneyi tek oturuşta bitirdi: İzleyenlerin şekeri yükseldi!

Kerem Aktürkoğlu kendisine ve ailesine hakaret edenler için harekete geçti

O isimleri tek tek tespit ettirdi: Başları büyük belada

Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık

Trump'tan İran açıklaması! İşte 7 saatlik operasyonun detayları
Ünlü isim 1992 model aracıyla yol aldı! Görenler bir daha baktı

Ünlü isim 1992 model aracıyla yol aldı! Görenler bir daha baktı