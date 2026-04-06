Bolu Dağı Tünelinde oto kurtarıcı yandı
Bolu Dağı Tüneli içerisinde motor kısmından alev alan oto kurtarıcı, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası araçta büyük hasar meydana geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli içerisinde meydana geldi. 81 AFG 292 plakalı oto kurtarıcı, üzerinde araç taşıdığı sırada motor kısmından tutuştu. Oto kurtarıcıdan çıkan dumanların Tünel Kontrol Merkezindeki kameralardan tespit edilmesiyle olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekibin müdahalesinin ardından alev alan oto kurtarıcı kısa sürede söndürülürken araçta büyük hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.