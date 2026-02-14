Haberler

Bolu Dağı Tüneli çıkışında kaza; baba öldü, oğlu yaralandı

Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen kazada, bir kamyonun diğer bir kamyona çarpması sonucu 28 yaşındaki sürücü yaralanırken, yanındaki babası hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANADOLU Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında kamyona arkadan çarpan kamyonun şoförü Mehmet Gövenç (28) yaralandı, yanındaki babası Rıza Gövenç yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Gövenç'in kontrolünü kaybettiği kamyon, aynı yöne giden 16 VR 936 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, Mehmet Gövenç'in kullandığı kamyonun ön kısmı hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde kamyon şoförü Gövenç'in yanındaki babası Rıza Gövenç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Mehmet Gövenç ise yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Rıza Gövenç'in cenazesi ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
