Haberler

Bolu Dağı Tüneli çıkışında 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Bolu Dağı Tüneli çıkışında 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın çarpışması sonucu kazaya sebep oldu. Olayda yaralanan olmazken, uzun araç kuyrukları oluştu.

ANADOLU Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında kar nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araç çarpıştı. Zincirleme kaza, bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda İstanbul yönüne giden 6 araç arka arkaya çarpıştı. Kazada araçlarda hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaza anı yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Esenyurt'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, işçi servisinin devrilme anı kamerada

İstanbul'daki facia anbean kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ambulansta doğum yaptı, asıl şoku bebeğinin kimliğini görünce yaşadı

Ambulansta doğum yaptı, asıl şoku bebeğinin kimliğini görünce yaşadı
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
Ambulansta doğum yaptı, asıl şoku bebeğinin kimliğini görünce yaşadı

Ambulansta doğum yaptı, asıl şoku bebeğinin kimliğini görünce yaşadı
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir

Acı sevenler dikkat! Hiç duymadığımız bir zararı varmış