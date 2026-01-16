Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kara yolunda gün boyu etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde etkili oluyor.

Güzergah üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, sürücüleri işaret ve işaretçilere uymaları konusunda uyardı.

Karayolları ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışmasını yapıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar yağışı etkili oluyor.