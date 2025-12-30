Haberler

Bolu Dağı'nda kar kesildi ulaşım normale döndü

Bolu Dağı'nda iki gündür etkili olan yoğun kar yağışının kesilmesiyle birlikte D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'ndaki ulaşım normale döndü. Karayolları ekipleri, yol güzergahında kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

BOLU Dağı'nda iki gündür etkili olan yoğun kar yağışının kesilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Bolu Dağı geçişinin D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı, olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde kar yağışının kesilmesinin ardından Karayolları ekipleri de yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yollardaki karların tamamen temizlenmesinin ardından iki güzergahta ulaşım normale döndü.

Haber-Kamera: Mutlu YUCA- Zübeyde ÖZMEN/ BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
