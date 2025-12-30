Haberler

Karla kaplı Bolu Dağı dron ile görüntülendi

Güncelleme:
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde kar yağışının durmasıyla ulaşım normale döndü. D-100 kara yolunun karla kaplı görüntüleri dron ile görüntülendi.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde kar yağışının durmasının ardından ulaşım normale döndü. Bolu Dağı'nda karla kaplı ormanlarından arasından geçen D-100 kara yolu güzergahı, dron ile görüntülendi.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
