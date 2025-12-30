Karla kaplı Bolu Dağı dron ile görüntülendi
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde kar yağışının durmasıyla ulaşım normale döndü. D-100 kara yolunun karla kaplı görüntüleri dron ile görüntülendi.
HABER-KAMERA: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel