Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azalıyor. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimlerinde sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Taşaltı, Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı, Karayolları kavşağı ve Seymenler mevkilerinde sürücüler yolda dikkatli ilerliyor.

Sis, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Abant ayrımında da etkisini gösterdi.

Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA / Murat Ataseven - Güncel
