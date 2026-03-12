Haberler

Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Abant Kavşağı, Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerindeki sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Güzergahı kullanan sürücüler, sisin etkili olduğu bölgelerde yavaş seyrediyor.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı uyararak, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
İran'ın can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi

Ülkenin can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız

Trump için söylediklerine bakar mısınız
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi
Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız

Trump için söylediklerine bakar mısınız
Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor

Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor
Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi

Kritik ismi öldürecekti! Saldırı son anda böyle engellendi