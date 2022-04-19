Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı güçleştiriyor

DÜZCE (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oluyor.

Bolu Dağı'nın Yumrukaya, Abant Kavşağı ile Düzce kesiminde bulunan Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Sis nedeniyle de görüş mesafesinin azaldığı bölgede trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıyor.