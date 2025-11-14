Haberler

Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis, Görüş Mesafesini Düşürdü

Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis, Görüş Mesafesini Düşürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak ve sis, görüş mesafesini azalttı. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis, görüş mesafesini azalttı.

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu.

Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Bölgeden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırına uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette "Meydan" polemiği
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.