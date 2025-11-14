Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis, Görüş Mesafesini Düşürdü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis, görüş mesafesini azalttı.

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu.

Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Bölgeden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırına uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.