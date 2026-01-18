Haberler

Bolu Dağı'nda yoğun kar etkili oluyor

Güncelleme:
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım önlemleri alındı. Kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, sürücüler kış lastiği ve diğer güvenlik önlemleri konusunda uyarılıyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı görülüyor.

Ankara ile İstanbul arasında önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı, yoğun şekilde sürüyor.

Yolun ulaşıma kapanmaması için kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkmamaları, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Ekipler ayrıca, yoğun kar yağışı nedeniyle yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaya yönelik sürücüleri ikaz ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Haberler.com
500

