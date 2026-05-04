Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

İstanbul ile Ankara arasında önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Kara yolunda gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Aralıklarla devam eden yağış, özellikle kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili oluyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken Karayolları ekiplerinin bölgede karla mücadele çalışması sürüyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüleri uyararak trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
