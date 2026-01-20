Karla kaplı Bolu Dağı dronla görüntülendi
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişindeki karlı kaplı ormanlar, dronla havadan görüntülendi. Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan ormanlar, araçların sağlı sollu ormanlar arasından geçiş yaptığı anlar ile dikkat çekiyor.
BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişindeki karlı kaplı ormanlar, dronla havadan görüntülendi.
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı sonrası beyaz örtü oluştu. Çam ormanlarıyla çevrili Bolu Dağı da beyaza büründü. Karla kaplı ormanlar dronla görüntülendi, araçların sağlı sollu ormanlar arasından geçtiği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel