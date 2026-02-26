Haberler

Karla kaplı Bolu Dağı dron ile görüntülendi

Güncelleme:
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrasında yeşil alanlarda kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı. Karla kaplı Bolu Dağı, havadan dron ile görüntülendi.

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahı Bolu Dağı'nda iki gündür kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Kar yağışının ardından yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı da yeşil alanlarda yaklaşık 10 santime ulaştı. Kar yağışı ile birlikte Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu Bolu Dağı'nda ulaşımda aksama yaşanmadı. Karla kaplı Bolu Dağı, dron ile havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
