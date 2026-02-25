Haberler

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde başlayan hafif kar yağışı ve yoğun sis ulaşımı etkilemedi. Karayolları ekipleri bölgedeki çalışmalara devam ediyor.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah erken saatlerden itibaren etkili olan yağmur, sıcaklığın sıfır dereceye kadar düşmesinin ardından hafif kar yağışına dönüştü. Bolu Dağı geçişinde hafif şekilde başlayan kar yağışı zeminde etkili olmazken, ulaşımda aksama yaşanmadı. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü. Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı

Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi

Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi
Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız

Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız
Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi

Altın fırladı, konut piyasası kilitlendi
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar

En sonunda bunu da gördük! Mide bulandıran olay kamerada
90 dakika sonra Galatasaray'ın kasasına çuvalla para girecek

Galatasaray'a çılgın gelir! Bu gece kasa ağzına kadar dolabilir