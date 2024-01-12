Bolu Dağı'nda Hafif Kar Yağışı
Bolu Dağı'nın D-100 yolunda aralıklarla hafif kar yağışı etkili oluyor. Ulaşımda aksama yaşanmazken, karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaparak güvenliği sağladı.
BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde aralıklarla hafif kar yağışı etkili oluyor.
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili oluyor. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri, güzergahta buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması ile araçlar rahat ilerledi.