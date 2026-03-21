Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Ankara ile İstanbul arasında önemli geçiş güzergahında yer alan Bolu Dağı'nda etkili olan sis ve sağanak yağış, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı bölümünde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Akşam saatlerinde ise bölgede yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35-40 metreye kadar düştü.

Sürücüler, özellikle otoyol ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı ile tünel kesimlerinde ilerlemekte güçlük yaşadı.

Bölgede görev yapan trafik ve kara yolları ekipleri güzergahı yakından takip ederken, sürücülere hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yetkililer, görüş mesafesinin düştüğü kesimlerde dikkatli ve kontrollü seyredilmesini istedi.