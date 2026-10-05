Haberler

Bolu Dağı'nda D-100'de etkili sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Dağı'nda D-100'de etkili sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Dağı'ndaki D-100 kara yolunun Karanlıkdere, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yaklaşık 30 metreye kadar düşürdü. Bölgede sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

BOLU'da, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Karanlıkdere, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin azaldığı bölgede, sürücüler araçları ile yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
İstanbul'da festival alanına taşlı sopalı saldırı! Tekbir getirerek ilerlediler

İstanbul'daki festivale taşlı sopalı saldırı! Çocuklar da alandaydı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Erçel Valentino defilesinde elindeki Orhan Pamuk kitapları dikkat çekti

Hande Erçel, Valentino defilesine ünlü yazarın kitaplarıyla katıldı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
FBI'dan Çin casusluğu operasyonu! Hedefte Tayvan liderinin oğlu vardı

Güzelliğine aldanmayın! Şeytani plana hazırlanırken böyle yakalandı
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

İşte hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali

İşte Adana depremlerinin ön raporu! Önce ve sonra toplam 33 artçı sarsıntı

Adana depremleri, dalga dalga gelmiş! Ön raporda dikkat çeken detay
Tutuklu Buğra Gökce cezaevindeki mutfak enflasyonunu hesapladı: Yüzde 70,25! Zeytinyağında artış yüzde 150'yi aştı

Cezaevi market listesini hesapladı! Zam şampiyonu zeytinyağı
Özge Özpirinççi'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

Özge Özpirinççi'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu