Bolu Dağı'nda Ciplerin Çarpışması: 2 Yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen kazada, iki cipin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otoyolda ulaşım normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde 2 cipin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Otoyolun Ankara yönü Bolu Dağı geçişi Sarıçökek mevkisinde aynı yönde seyreden, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 EVU 447 ile 34 HVR 208 plakalı cipler çarpıştı.
Kazada, devrilen 34 HVR 208 plakalı cipin sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan Ankara yönündeki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.