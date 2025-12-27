Haberler

Bolu Dağı'nda kar yağışı
Bolu Dağı'nda D-100 kara yolu geçişinde etkili olan kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede ulaşımda bir aksama yaşanmadığı bildirildi.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı geçişinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oldu. Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Her iki güzergahta ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Polis ve jandarma ekipleri de yol güzergahları üzerinde kontrollerini sürdürüyor. Kar yağışının gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

