Bolu Dağı'nda kar yağıyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışına bağlı olumsuzluklara karşı kara yolları ekipleri önlem alırken, polis ve jandarma sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor.

Kar yağışı, otoyolun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde, D-100 kara yolunda ise Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde görülüyor.

Kara yolları ekipleri, bölgede kar yağışına bağlı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Bölgede görev yapan polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri dikkatli seyretmeleri, hız yapmamaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
