Bolu'da Yiyecek Takılan Yaşlı Adam Kurtarıldı

Güncelleme:
Bolu'da Hacet Bayramı'nda etli pilav yerken boğazına yiyecek takılan 77 yaşındaki Sami Ayvaz, çevredekilerin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hayata döndürülen Ayvaz, hastaneye kaldırıldı.

Dün Hıdırşeyhler köyünde düzenlenen "Hacet Bayramı"na katılan Sami Ayvaz (77), etkinlikte ikram edilen etli pilavı yerken fenalaşarak yere yığıldı.

Ayvaz'ın boğazına yiyecek takıldığını fark eden çevredekiler, Heimlich manevrasını uyguladı.

Müdahale sonucu boğazındaki et parçası çıkarılan Ayvaz'ın nefes almakta güçlük çektiğinin görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi arandı.

Bölgeye gelen sağlık personeli, Ayvaz'ın boğazında yiyeceğin takılı kaldığını belirledi.

Sağlık çalışanlarının müdahalesiyle et parçası çıkarılırken kalbi duran Ayvaz'a kalp masajı yapıldı.

Kendine geldikten sonra ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayvaz'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
