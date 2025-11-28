Bolu'da Yılkı Atları Şehir Merkezine İndi
Merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan At Yaylası'nda bulunan yabani yılkı atları, dün akşam saatlerinde şehir merkezinde bulunan Kürkçüler Mahallesi'nde görüldü. Sürü halinde yiyecek arayan yılkı atları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel