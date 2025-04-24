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Bolu'da Yıldırım Düşen Arazide 2 İnek Hayatını Kaybetti

Bolu'da Yıldırım Düşen Arazide 2 İnek Hayatını Kaybetti
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Bolu'nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak sırasında yıldırım düşmesi sonucu 2 inek öldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, benzer olayların önlenmesi için üreticilere uyarıda bulundu.

Bolu'nun Mengen ilçesinde yıldırım isabet eden 2 inek öldü.

İlçede etkili olan sağanak sırasında Çayköy köyünün çevresinde hayvanların otladığı alana yıldırım düştü.

Yıldırım düştüğü bölgede otlayan 2 inek öldü.

Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, benzer mağduriyetlerin önlenmesi için üreticilere uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Varol Varlık - Güncel
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