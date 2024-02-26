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Bolu'da Yaralı Şahin Doğaya Salınacak

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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yaralı bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak. Çardak köyü yakınlarında yaralı şahin görenler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, kanadından yaralanan kuşu yakalayarak Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yaralı bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Çardak köyü yakınlarında yaralı şahin görenler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, kanadından yaralanan kuşu yakalayarak Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Dörtdivan Çardak Bolu Hayvan Hakları Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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