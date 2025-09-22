Haberler

Bolu'da Yangın Faciası: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Bolu'da Yangın Faciası: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında, 85 yaşındaki Necati ve Ziyaver Karaman çifti yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında, yaşlı çift yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Ekinören köyünde Necati (85) ve Ziyaver Karaman'ın (85) yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti belediyelerine bağlı itfaiye erleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede, yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, incelemelerin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan deprem

Balıkesir'den sonra sabaha karşı korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli taraftardan İrfan Can Eğribayat'a: Ali Koç'u gönderdin

Fenerbahçeli taraftardan İrfan'a bomba sözler: Ali Koç'u...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.