Bolu'da Yangın: 12 Yapı Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'nun Aşağısoku Yaylası'nda çıkan yangında 4 yayla evi, 4 ahır ve 4 samanlık kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Aşağısoku Yaylası'nda meydana geldi. Hayati Çelik'e ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki 3 ev, 4 ahır ve 4 samanlığa sıçradı. Yaylada yaşayan vatandaşların kendi imkanlarıyla söndüremediği yangın için bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, 12 yapı kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesinin olduğu yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

