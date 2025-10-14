Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

BOLU'da jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan iki araçta uyuşturucu madde ve sentetik haplar ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphe üzerine kontrol noktasında iki araç durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpeği ile ekiplerin araçlarda yaptığı aramalarda, 146 gram sentetik kannabinoid, 18 sentetik hap ve 200 mililitre aseton maddesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.