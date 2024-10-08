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Bolu'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde İki Kişi Hayatını Kaybetti

Bolu'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandıktan sonra alev aldı. Kazada 77 yaşındaki Ahmet Temiz ve eşi Saynur Temiz yaşamını yitirdi.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde taklalar atarak uçuruma yuvarlanıp alev alan otomobilde hayatını kaybedenlerin Ahmet Temiz (77) ile eşi Saynur Temiz (77) olduğu belirlendi.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Mudurnu ilçesi Aynalıkaya mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği H6876BC Hırvatistan plakalı otomobil, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Defalarca takla atan otomobil alev aldı. Araçta sıkışan 2 kişi, yaşamını yitirdi. Ölenlerin cenazesi, incelemenin ardından kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, kazada ölenlerin Ahmet Temiz (77) ile eşi Saynur Temiz (77) olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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