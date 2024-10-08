Bolu'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde İki Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Mudurnu ilçesi Aynalıkaya mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği H6876BC Hırvatistan plakalı otomobil, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Defalarca takla atan otomobil alev aldı. Araçta sıkışan 2 kişi, yaşamını yitirdi. Ölenlerin cenazesi, incelemenin ardından kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, kazada ölenlerin Ahmet Temiz (77) ile eşi Saynur Temiz (77) olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.