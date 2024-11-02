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Bolu'da Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı

Bolu'da Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde D-100 kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde D-100 kara yolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında D-100 kara yolunun Yeniçağa ilçesi mevkiSinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Yücel Ö. idaresindeki 14 BU 684 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne giden Ali K.'nin kullandığı 34 HUR 147 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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