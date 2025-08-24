Bolu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşım aksadı. Yeniçağa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşım aksadı.

Otoyolun İstanbul istikameti Yeniçağa ve Aşağı Soku mevkilerinde trafik kazaları meydana geldi.

Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması esnasında otoyolda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Jandarma ve kara yolları ekiplerinin çalışmasının ardından yol normale döndü.

Yeniçağa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

S.G. idaresindeki 06 ADV 114 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen A.A. yönetimindeki 06 BL 4103 plakalı otomobil, Zonguldak-Mengen kavşağında çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüsü A.A aynı araçta bulunan H.S, M.A ve İ.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Togg'a iki yeni renk eklendi! İki sürpriz şehirden ilham aldı

Togg'a yeni renkler eklendi! İki sürpriz şehirden ilham aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çift tüm fotoğraflarını sildi

Ayrıldılar mı? Ünlü çiftten herkesi şaşırtan hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.