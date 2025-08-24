Bolu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşım aksadı. Yeniçağa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Otoyolun İstanbul istikameti Yeniçağa ve Aşağı Soku mevkilerinde trafik kazaları meydana geldi.
Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması esnasında otoyolda ulaşımda aksamalar yaşandı.
Jandarma ve kara yolları ekiplerinin çalışmasının ardından yol normale döndü.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.
S.G. idaresindeki 06 ADV 114 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen A.A. yönetimindeki 06 BL 4103 plakalı otomobil, Zonguldak-Mengen kavşağında çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüsü A.A aynı araçta bulunan H.S, M.A ve İ.A. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.