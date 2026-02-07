Mudurnu'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olayda sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Akyazı-Mudurnu kara yolunda seyreden İ.S. idaresindeki 41 F 0068 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taşkesti mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardırdan Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel