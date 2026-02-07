Haberler

Mudurnu'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Mudurnu'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olayda sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Akyazı-Mudurnu kara yolunda seyreden İ.S. idaresindeki 41 F 0068 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taşkesti mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardırdan Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti

Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

İki ilde peş peşe şüpheli ölümler
Eski hakem Cüneyt Çakır'a dev görev: En büyük hayallerimden biri buydu

"En büyük hayallerimden biri buydu" diyerek müjdeyi verdi
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı