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Parti başkan vekili trafik kazasında hayatını kaybetti

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Bolu'da seyir halindeki bir otomobil önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada genel seçimlere katılan Güç Birliği Partisi Genel Başkan Vekili Pınar Albayrak da hayatını kaybetti.

Bolu'da tıra arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren İpek K. ve Pınar Albayrak'ın cenazeleri memleketlerine gönderildi. Pınar Albayrak'ın, Güç Birliği Partisi Genel Başkan Vekili olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Hamzabey köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Berat Y. (22) yönetimindeki otomobil, önünde ilerleyen Mahmut Ç. yönetimindeki tıra hızla arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Berat Y. kazayı yara almadan atlatırken, araçtaki annesi İpek K. ile Pınar Albayrak hayatını kaybetti. Araç sürücüleri, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Güç Birliği Partisi Genel Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti

ALBAYRAK'IN CENAZESİ GÖLCÜK'E GÖNDERİLDİ

Kazada ölen İpek K.'nın cenazesi morgdaki işlemleri sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya, Pınar Albayrak'ın cenazesi ise Kocaeli'nin Gölcük ilçesine gönderildi. Pınar Albayrak'ın Güç Birliği Partisi Genel Başkan Vekili olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Parti başkan vekili trafik kazasında hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (1)

Erdal_19:

Bu olay olmasa benim bu partiden daha hiç haberim olmazdı

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