Parti başkan vekili trafik kazasında hayatını kaybetti

Bolu'da tıra arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren İpek K. ve Pınar Albayrak'ın cenazeleri memleketlerine gönderildi. Pınar Albayrak'ın, Güç Birliği Partisi Genel Başkan Vekili olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Hamzabey köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Berat Y. (22) yönetimindeki otomobil, önünde ilerleyen Mahmut Ç. yönetimindeki tıra hızla arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Berat Y. kazayı yara almadan atlatırken, araçtaki annesi İpek K. ile Pınar Albayrak hayatını kaybetti. Araç sürücüleri, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ALBAYRAK'IN CENAZESİ GÖLCÜK'E GÖNDERİLDİ

Kazada ölen İpek K.'nın cenazesi morgdaki işlemleri sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya, Pınar Albayrak'ın cenazesi ise Kocaeli'nin Gölcük ilçesine gönderildi. Pınar Albayrak'ın Güç Birliği Partisi Genel Başkan Vekili olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.