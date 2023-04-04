Bolu'da tekneleri alabora olan gölette kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç çıkmadı

Bolu'da gölette tekneleri alabora olması sonucu kaybolan kişi için başlatılan arama çalışmalarının ikinci gününde de sonuç alınamadı.

Bolu'da gölette tekneleri alabora olması sonucu kaybolan kişi için başlatılan arama çalışmalarının ikinci gününde de sonuç alınamadı.

Seben Taşlıyayla Göleti'nde tekneleri alabora olan iki arkadaştan suda kaybolan Ferdi Uludağ'ın bulunması için dün ara verilen çalışmalara devam edildi.

Bolu AFAD İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma birimi, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıçları ile İstanbul ve Sakarya AFAD'a bağlı ekipler, su yüzeyinde ve dipte tarama yaptı.

Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara yarın sabah saatlerinden itibaren devam edilecek.

Olay

Ankara'nın Nallıhan ilçesinden balık tutmak için önceki gün Bolu'daki Seben Taşlıyayla Göleti'ne gelen Uğur Çınar (33) ve arkadaşı Ferdi Uludağ'ın (44) kullandığı tekne gece saatlerinde alabora olmuştu.

Çınar kendi imkanlarıyla göletten çıkarken, Uludağ suda kaybolmuş, olay yerine Bolu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

Bölgedeki incelemenin ardından yardım istenen Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma biriminin yanı sıra İstanbul, Sakarya ve Bolu AFAD ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama çalışmalarına ara verilmişti.