Bolu'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Alpagut Mahallesi'nde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, alevler evin yanındaki marangoz atölyesine de sıçradı.

Bolu'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Alpagut Mahallesi Zerdali Sokak'ta tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Alevler, evin bitişiğindeki kullanılmayan marangoz atölyesine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde ve atölyede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
