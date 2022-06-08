Bolu'da tarlalar çiçeklerle kırmızı ve mora büründü - Haberler

Bolu'da tarlalar çiçeklerle kırmızı ve mora büründü
AA - İlhami Çetin - Güncel
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarlalarda açan gelincikler ve mor çiçekler doğayı süsledi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarlalarda açan gelincikler ve mor çiçekler doğayı süsledi.
Bolu-Mudurnu kara yolu üzerindeki Yazılar ve Bulanık köylerinde bulunan tarlalarda gelincikler ve mor çiçekler açtı.
Çiçeklerin açmasıyla tarlalar kırmızı ve mora büründü.
Doğada yaşanan renk cümbüşü drone ile de görüntülendi.
AA / İlhami Çetin - Güncel