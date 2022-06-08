Bolu'da tarlalar çiçeklerle kırmızı ve mora büründü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da tarlalar çiçeklerle kırmızı ve mora büründü

AA - İlhami Çetin - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu'da tarlalar çiçeklerle kırmızı ve mora büründü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarlalarda açan gelincikler ve mor çiçekler doğayı süsledi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarlalarda açan gelincikler ve mor çiçekler doğayı süsledi.

Bolu-Mudurnu kara yolu üzerindeki Yazılar ve Bulanık köylerinde bulunan tarlalarda gelincikler ve mor çiçekler açtı.

Çiçeklerin açmasıyla tarlalar kırmızı ve mora büründü.

Doğada yaşanan renk cümbüşü drone ile de görüntülendi.

AA / İlhami Çetin - Güncel

Mudurnu Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title