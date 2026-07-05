Bolu'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Bolu-Mudurnu kara yolu Doğancı köyü mevkisinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bolu-Mudurnu kara yolu Doğancı köyü mevkisinde B.E. yönetimindeki 14 T 0098 plakalı taksi ile karşı yönden gelen K.A. idaresindeki 14 ACB 184 plakalı otomobil çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz