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Bolu'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bolu'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Bolu-Mudurnu kara yolu Doğancı köyü mevkisinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bolu-Mudurnu kara yolu Doğancı köyü mevkisinde B.E. yönetimindeki 14 T 0098 plakalı taksi ile karşı yönden gelen K.A. idaresindeki 14 ACB 184 plakalı otomobil çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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